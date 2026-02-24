«Нацистское мракобесие»: Захарова обосновала время начала СВО Захарова: СВО была начата своевременно на фоне нацистского мракобесия Киева

Решение российского руководства в 2022 году было своевременным и полностью обоснованным, заявила в официальном комментарии к четвертой годовщине начала специальной военной операции представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это подтверждается последовательной деградацией подконтрольных Киеву территорий, где процветает нацистская идеология.

Своевременность и обоснованность принятого в 2022 году российским руководством решения о начале СВО подтверждается непрекращающимся сползанием подконтрольных киевскому режиму территорий в подлинное нацистское мракобесие, — указала дипломат

Она перечислила проявления этого мракобесия: прославление нацистских преступников и их пособников из числа бандеровцев, осквернение памятников советским воинам-освободителям, захват храмов канонической православной церкви, гонения на верующих и принятие все более дискриминационных законов. Захарова в очередной раз напомнила, что целями спецоперации являются защита населения Донбасса и демилитаризация Украины.

До этого дипломат обратила внимание, что достижение прочного и справедливого мира на Украине невозможно без устранения коренных причин, приведших к конфликту. По ее словам, именно эта задача является ключевой в текущей работе российской дипломатии.