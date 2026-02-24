В МИД РФ объяснили, как можно завершить конфликт на Украине

Достижение прочного и справедливого мира на Украине невозможно без устранения коренных причин, приведших к конфликту, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, именно эта задача является ключевой в текущей работе российской дипломатии.

Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин украинского конфликта, — уточнила Захарова.

Москва последовательно доводит эту позицию до партнеров как в странах мирового большинства, так и в рамках российско-американского диалога. Российская сторона неоднократно указывала, что урегулирование должно учитывать законные интересы безопасности РФ и реальное положение дел на местах.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что Европа может согласиться на переговоры с Россией по украинскому урегулированию при ряде условий. По ее словам, отправной точкой для диалога должны стать уважение границ, возмещение ущерба и возвращение украинских детей.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров обратил внимание, что Великобритания, Германия и Франция предпринимают попытки сорвать переговоры по Украине. Он подчеркнул, что речь в том числе идет о размещении войск НАТО на этой территории.