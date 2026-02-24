Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 01:04

В МИД РФ объяснили, как можно завершить конфликт на Украине

Захарова: мир на Украине возможен только при устранении первопричин конфликта

МИД РФ МИД РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Достижение прочного и справедливого мира на Украине невозможно без устранения коренных причин, приведших к конфликту, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, именно эта задача является ключевой в текущей работе российской дипломатии.

Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин украинского конфликта, — уточнила Захарова.

Москва последовательно доводит эту позицию до партнеров как в странах мирового большинства, так и в рамках российско-американского диалога. Российская сторона неоднократно указывала, что урегулирование должно учитывать законные интересы безопасности РФ и реальное положение дел на местах.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что Европа может согласиться на переговоры с Россией по украинскому урегулированию при ряде условий. По ее словам, отправной точкой для диалога должны стать уважение границ, возмещение ущерба и возвращение украинских детей.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров обратил внимание, что Великобритания, Германия и Франция предпринимают попытки сорвать переговоры по Украине. Он подчеркнул, что речь в том числе идет о размещении войск НАТО на этой территории.

мир
Украина
переговоры
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Устроивший взрыв у Савеловского вокзала погиб на месте
Посол США совершил демарш в адрес МИД Франции
Самая легкая рабочая неделя началась для россиян
«В полном безумии!»: во Франции пришли в ужас от обещаний Макрона Украине
Десятки штрафов, позднее отцовство, скандалы: как живет Аркадий Укупник
Взрыв машины ГАИ в Москве: погиб полицейский. Кто подрывник, что известно?
В Сети появились кадры с места взрыва в Москве
Стало известно о гибели полицейского при взрыве в Москве
«Выкидывают из машин и жгут»: петербуржец рассказал о бунте в Мексике
В МИД РФ объяснили, как можно завершить конфликт на Украине
Раскрыта тема важных переговоров США и России в Женеве
Машина взлетела на воздух на территории Москвы
ПВО за три часа «подрезала крылья» 24 украинским беспилотникам
Скандальный сайт «Миротворец» пополнился десятками новых имен россиян
«Открытое нарушение»: Киев уличили в использовании нефти в качестве оружия
Мирный житель попал под удар дрона ВСУ под Белгородом
Личная жизнь, слова об СВО, скандал с Михалковым: где сейчас Кирилл Кяро
Самолеты вновь «пропали» над российским городом
«Без виз, как в 45-м»: Медведев оценил угрозу закрыть Шенген для бойцов СВО
Зеленский проигнорировал важный разговор о «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.