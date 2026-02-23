Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 09:52

Экс-премьер Украины обвинил три страны в срыве переговоров

Азаров: Великобритания, Германия и Франция пытаются сорвать мирные переговоры

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Западные страны, включая Великобританию, Германию и Францию, предпринимают попытки сорвать переговоры по Украине, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что речь, в том числе, идет о размещении войск НАТО на ее территории.

Последние этапы развития переговорного процесса показывают, что западная группировка стран в лице Германии, Великобритании, Франции выдумывает различные способы, по сути дела, дискредитации этого переговорного процесса и его срыва, — сказал он.

Также, по словам Азарова, создание демилитаризованной или иных зон в Донбассе можно назвать очень рискованными идеями. Соглашаться России на подобные предложения нельзя, уверен он.

Азаров также считает, что информация о ходе мирных переговоров не позволяет ставить какие-то ориентировочные сроки достижения договоренностей, например, к лету. Сам он затрудняется ответить на вопрос о конкретных сроках урегулирования. Эксперт также уверен, что внешнее управление является единственной рабочей идеей для урегулирования кризисной ситуации на Украине.

Николай Азаров
политика
Украина
мирные переговоры
