Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 08:12

«Рискованное дело»: Азаров о создании демилитаризованной зоны в Донбассе

Азаров счел очень рискованной идеей создание демилитаризованной зоны в Донбассе

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Создание демилитаризованной или иных зон в Донбассе можно назвать очень рискованными идеями, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, которые приводит ТАСС, соглашаться России на подобные предложения нельзя.

Те идеи, которые сейчас выдвигаются, например, создание демилитаризованной зоны, при которой из Донбасса должны быть выведены все войска, мне представляется, это, вообще говоря, очень рискованное дело, очень рискованное, — отметил он.

Азаров напомнил, что народ Донбасса после госпереворота в 2014 году взял в руки оружие и стал защищать свою независимость от режима, пришедшего к власти. В связи с этим идеи создания какой-то свободной экономической зоны выглядят нелепыми, объяснил экс-премьер.

Ранее амеркианские аналитики заявили, что Россия не пойдет на компромисс по Донбассу в рамках переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине. По словам авторов, Москва не откажется от защиты этнических русских, проживающих на территории региона после того, как Евросоюз нарушил минские договоренности.

Донбасс
демилитаризация
идеи
урегулирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир спецназа «Ахмат» объяснил, почему не носит трофейную каску
Назван топ-5 регионов по выбору российской косметики
В РПЦ рассказали, как правильно соблюдать Великий пост
Над Азовским морем и Адыгеей сбили шесть украинских БПЛА
Российский солдат восстал из мертвых перед работницей морга
В суде выяснили, почему продюсер «Ласкового мая» не торопится в Россию
Древний амфитеатр, балет и россияне: кадры закрытия Олимпиады-2026 в Милане
Захарова не сдержала слез при словах о детях в Донбассе
Студент погиб при загадочных обстоятельствах в душевой общежития
Эксперт раскрыл размер пенсии у генералов
В Британии раскрыли, как Мединский довел Зеленского до бешенства
«Рискованное дело»: Азаров о создании демилитаризованной зоны в Донбассе
В двух районах Воронежа отключился свет после ночной атаки дронов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 февраля: инфографика
ВСУ планируют кибератаку через рассылку фейков
«Культ Зеленского»: Западу припомнили прут в глазу русского медведя
«Кровавая баня» для ВСУ, подвиг штурмовиков: новости СВО к утру 23 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 152 украинских БПЛА
«Это страшные цифры»: Захарова раскрыла данные об увечьях детей из-за ВСУ
«Конфликт ослабил ЕС»: на Западе раскрыли, в какую ловушку попала Европа
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.