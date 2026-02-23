«Рискованное дело»: Азаров о создании демилитаризованной зоны в Донбассе Азаров счел очень рискованной идеей создание демилитаризованной зоны в Донбассе

Создание демилитаризованной или иных зон в Донбассе можно назвать очень рискованными идеями, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, которые приводит ТАСС, соглашаться России на подобные предложения нельзя.

Те идеи, которые сейчас выдвигаются, например, создание демилитаризованной зоны, при которой из Донбасса должны быть выведены все войска, мне представляется, это, вообще говоря, очень рискованное дело, очень рискованное, — отметил он.

Азаров напомнил, что народ Донбасса после госпереворота в 2014 году взял в руки оружие и стал защищать свою независимость от режима, пришедшего к власти. В связи с этим идеи создания какой-то свободной экономической зоны выглядят нелепыми, объяснил экс-премьер.

Ранее амеркианские аналитики заявили, что Россия не пойдет на компромисс по Донбассу в рамках переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине. По словам авторов, Москва не откажется от защиты этнических русских, проживающих на территории региона после того, как Евросоюз нарушил минские договоренности.