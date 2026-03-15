Медведев оценил сериал «10 историй о любви и смерти» о жизни в Донбассе

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил создателей сериала «10 историй о любви и смерти» за проделанную работу, сообщил его помощник Олег Осипов. Это произошло во время телефонного разговора с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом — продюсером сериала — и журналистом Семеном Пеговым, чьи воспоминания легли в основу истории, передает ТАСС.

Дмитрий Медведев отметил высокую важность создания подобного рода фильмов, — подчеркнул Осипов.

Сериал рассказывает о событиях в Донбассе с 2014 года до настоящего времени. В основу сюжета легли личные воспоминания Пегова, который стал свидетелем как трагических, так и героических эпизодов в жизни региона.

Проект сосредоточен не столько на боевых действиях, сколько на судьбах людей — солдат, добровольцев и мирных жителей, оказавшихся в центре конфликта. По словам Пегова, создатели сознательно выбрали такой формат повествования, чтобы зрители могли прочувствовать истории героев и запомнить их судьбы.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что хорошие фильмы об СВО обязательно появятся, но не сейчас. В качестве примера он привел картины «Судьба человека» и «Летят журавли», которые были сняты спустя 10–15 лет после ВОВ.