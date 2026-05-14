День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 10:30

Подсчитано, сколько раз Медведев оскорбил Зеленского в новом посте

Медведев 10 раз оскорбил Зеленского в новом посте

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не менее 10 раз использовал оскорбительные выражения в адрес президента Украины Владимира Зеленского, следует из поста в его Telegram-канале. В своей публикации политик резко раскритиковал Зеленского, называя его «наркоклоуном», «упырем», «вурдалаком» и другими уничижительными эпитетами.

Медведев также упомянул уголовное преследование бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака и заявил о сокращении поддержки Киева со стороны ряда западных стран. По его мнению, несмотря на это, европейские государства пока не видят альтернативы Зеленскому.

Кроме того, зампред Совбеза высказался о возможных преемниках украинского президента. В частности, он усомнился в перспективах бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отметив отсутствие у него серьезной поддержки среди элит и нехватку времени на его политическое продвижение.

В завершение Медведев предположил, что любой новый руководитель Украины будет вынужден отказаться от политики Зеленского и согласиться на требования США.

Ранее Медведев поздравил всех западных «друзей» России с испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Он с иронией отметил, что теперь государства стали ближе Москве.

Власть
Дмитрий Медведев
Владимир Зеленский
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, даст ли Ермак показания против Зеленского
Шойгу высказался о переговорах по Украине
Выпускников предостерегли от покупки «реальных» сливов ЕГЭ
Россия предложила странам ШОС меру для борьбы с агрессивными действиями
В Госдуме предложили «изгонять» неугодные УК из домов без суда
Шойгу раскрыл, какое супероружие России стало прорывом отечественной науки
Володин высказался о письме жены актера Назарова с просьбой вернуться
Володин предупредил о наказании для вредивших России релокантов
Почему не работает Telegram сегодня, 14 мая: замедление, заблокируют ли
Белицкое, Гришино, Чайковка: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 мая
Известный журналист попал под обстрел незадолго до собственной смерти
Стало известно, что будет с телом телеведущего Молчанова
Китаевед предположил, с какой целью Трамп встретился с Си Цзиньпинем
Педиатр оказался педофилом: женщина сдала врача следствию
«Спасла тысячи людей»: Миронов высоко оценил деятельность Москальковой
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 мая: где сбои в России
Перевозчикам предрекли трудности с системой ожидания подтверждения товаров
Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в международный розыск
«Геополитическая фантазия»: Пушков о совместном правлении США и Китая
Киев и девять областей Украины остались без света
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.