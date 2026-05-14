Подсчитано, сколько раз Медведев оскорбил Зеленского в новом посте Медведев 10 раз оскорбил Зеленского в новом посте

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не менее 10 раз использовал оскорбительные выражения в адрес президента Украины Владимира Зеленского, следует из поста в его Telegram-канале. В своей публикации политик резко раскритиковал Зеленского, называя его «наркоклоуном», «упырем», «вурдалаком» и другими уничижительными эпитетами.

Медведев также упомянул уголовное преследование бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака и заявил о сокращении поддержки Киева со стороны ряда западных стран. По его мнению, несмотря на это, европейские государства пока не видят альтернативы Зеленскому.

Кроме того, зампред Совбеза высказался о возможных преемниках украинского президента. В частности, он усомнился в перспективах бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отметив отсутствие у него серьезной поддержки среди элит и нехватку времени на его политическое продвижение.

В завершение Медведев предположил, что любой новый руководитель Украины будет вынужден отказаться от политики Зеленского и согласиться на требования США.

Ранее Медведев поздравил всех западных «друзей» России с испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Он с иронией отметил, что теперь государства стали ближе Москве.