14 мая 2026 в 09:42

«Публичная казнь»: Медведев жестко высказался об «охоте» на Ермака

Медведев назвал дело против Ермака публичной гражданской казнью

Преследование экс-руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака стало публичной гражданской казнью, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что этот неожиданный и жесткий выпад со стороны западных государств против ближайшего окружения главы Украины Владимира Зеленского ставит под сомнение политическое будущее самого украинского президента.

И правда: тут и публичная гражданская казнь подельника и ну очень близкого «партнера» загашенного диктатора, и отказ ряда западных столиц от ранее обсуждавшейся помощи, и даже несмелая фронда недобитых оппонентов Банковой, — высказался Медведев.

Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с САП официально инкриминировало правонарушение бывшему руководителю офиса президента страны. Его подозревают в участии в деятельности криминального сообщества, занимавшегося отмыванием 460 млн гривен (780 млн рублей) при возведении дорогостоящих жилых объектов в пригороде Киева.

Кроме того, в российских силовых структурах сообщили, что Ермак намерен выехать за пределы страны. До этого экс-чиновник сетовал на полное отсутствие финансовых средств, необходимых для уплаты установленного судом денежного залога.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
