Раскрыто, почему власти Румынии отказались встречать Зеленского в аэропорту Климов: приезд Зеленского в Румынию показал, что ЕС устал тратить на него время

Тот факт, что президента Украины Владимира Зеленского не встретили в аэропорту Бухареста показал, что Европейский союз устал тратить на него время и ресурсы, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, многие члены ЕС больше не собираются предоставлять собственные средства Киеву.

Я не думаю, что Румыния отказывается от правил игры, в которых Зеленского надо всячески величать. Скорее всего, там устали делать это слишком помпезно. Многие страны Европейского союза по-прежнему признают этого персонажа в качестве президента Украины, но многие не собираются тратить на него ни деньги, ни время. Мне кажется, именно поэтому его приезд в Бухарест не был помпезным шоу, а выполнял техническую роль, — сказал Климов.

Он отметил, что подобное отношение к Зеленскому будет только усиливаться с каждым месяцем. По мнению члена СВОП, на это влияют сразу несколько факторов, включая публикацию компромата на президента Украины и постепенный отказ от него со стороны Вашингтона.

С каждым месяцем, мне кажется, негативное отношение к Зеленскому будет усиливаться. По мере публикации компромата на него, и по мере того, как отступает Вашингтон, в самом Европейском союзе нарастают противоречия по поводу лидера Украины. Вот эта комедия, или скорее трагедия, уже надоела многим, — заключил Климов.

Ранее сообщалось, что руководство Румынии не присутствовало при встрече Зеленского, прибывшего в Бухарест для участия в саммите «Бухарестской девятки». В аэропорту президента Украины и его жену Елену Зеленскую встречал лишь посол страны в Румынии Игорь Прокопчук.