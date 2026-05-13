Зеленского никто не встретил в Румынии

Руководство Румынии не присутствовало при встрече президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Бухарест для участия в саммите «Бухарестской девятки», сообщает издание «Страна». В аэропорту Зеленского и его жену Елену встречал лишь посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук.

Президент Румынии Никушор Дан отсутствовал из-за участия в организации саммита, однако не было и представителей правительства страны, включая врио премьер-министра и членов кабинета министров. Позднее в администрации президента Румынии сообщили, что Зеленского примут во второй половине дня в президентском дворце Котрочень.

«Бухарестская девятка» была создана в 2015 году по инициативе президентов Польши и Румынии Анджея Дуды и Клауса Йоханниса. В него входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Основной задачей объединения является координация действий стран восточного фланга НАТО, направленная на усиление военного присутствия и обеспечение коллективной безопасности.

