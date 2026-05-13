День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 10:08

В европейской стране Зеленского посчитали врагом

Politico: лидер партии «Греческое решение» назвал Зеленского врагом Греции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос назвал украинского президента Владимира Зеленского врагом Греции, сообщило издание Politico. По его словам, глава государства никогда не считался другом для республики.

Журналисты отметили, что оппозиционные партии в последнее время часто критикуют нынешнюю власть Греции. Они указывают на негативные последствия поддержки Киева и незащищенность своей республики.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что против Зеленского в случае обвинений в коррупции в его адрес выступят даже представители Демократической партии США. Он также указал, что выход интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель и задержание экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака не случайно произошли практически в одно время.

До этого депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник подчеркнула, что Польша должна прекратить финансовую поддержку Украины на фоне коррупционных скандалов в украинской власти. Политик также подвергла критике ЕК за позицию в отношении возможного вступления Украины в Евросоюз.

Европа
Греция
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью
Путин раскрыл главный секрет суверенитета и силы России
Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти 13 мая: что известно, причины
США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026
Судимым иностранцам за поддержку России предложили новые преференции
Крупный коттеджный бизнес отца с сыном привлек внимание ФСБ
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Херсонскую область
Американист назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию
Раскрыта хитрая схема мошенников под видом руководства компании
Киркоров рассказал, почему снова начал курить
Двух россиян обвинили в онлайн-мошенничестве в Камбодже
Китай обозначил красные линии перед визитом Трампа в Пекин
Аналитик раскрыл, в каком случае россияне начнут снимать деньги со вкладов
Электричка сошла с рельсов в Белгородской области
Белоруссия передала Турции опасного преступника
Пенсионер несколько раз выстрелил по школе и детской площадке на юге Москвы
Энергетический рынок накрыла волна пессимизма из-за ситуации с Ираном
Знакомые убитой в Финляндии россиянки отреагировали на трагедию
Молдавия оказалась в щекотливой ситуации из-за разрыва между США и ЕС
Четырехлетний ребенок сорвался с 15-го этажа
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.