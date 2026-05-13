Лидер партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос назвал украинского президента Владимира Зеленского врагом Греции, сообщило издание Politico. По его словам, глава государства никогда не считался другом для республики.

Журналисты отметили, что оппозиционные партии в последнее время часто критикуют нынешнюю власть Греции. Они указывают на негативные последствия поддержки Киева и незащищенность своей республики.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что против Зеленского в случае обвинений в коррупции в его адрес выступят даже представители Демократической партии США. Он также указал, что выход интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель и задержание экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака не случайно произошли практически в одно время.

До этого депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник подчеркнула, что Польша должна прекратить финансовую поддержку Украины на фоне коррупционных скандалов в украинской власти. Политик также подвергла критике ЕК за позицию в отношении возможного вступления Украины в Евросоюз.