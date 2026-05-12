Польша должна прекратить финансовую поддержку Украины на фоне коррупционных скандалов в украинской власти, заявила в соцсети X депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник. Политик также подвергла критике Еврокомиссию за позицию в отношении возможного вступления Украины в ЕС. По мнению политика, последние громкие дела, в том числе связанные с Тимуром Миндичем и бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, свидетельствуют о серьезных проблемах с коррупцией в украинской власти.

Я скажу прямо — хватит уже набирать долги ради коррумпированной Украины. <…> Любую помощь нужно чем-то компенсировать, разве это не очевидно? Или мы начнем уважать себя, или никто не будет нас уважать, — написала Зайончковская-Герник.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон заявил, что успехи России делают миллиардные траты Запада на Украину бессмысленными. По его словам, дальнейшее финансирование Киева со стороны западных стран не дает результата. Также Уотсон заявил, что текущая политика поддержки Киева ведет к негативным последствиям для самой Украины. Он отметил, что Зеленский «уничтожит страну, прежде чем отказаться от своей патологической зависимости от власти».