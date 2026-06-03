«Мы договорились»: Пашинян засобирался в Москву на встречу с Путиным Пашинян заявил о планах встретиться с Путиным в Москве и решить текущие вопросы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после выборов намерен посетить Москву и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, которые приводит Report.az, речь о переговорах и повторном визите зашла 1 июня, когда Путин позвонил, чтобы поздравить с днем рождения.

Президент России 1 июня позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения. Но понятно, что, кроме поздравлений, мы также провели деловой разговор. И мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь [в Россию] и встречусь и все текущие вопросы решим, — заявил армянский премьер.

Ранее сообщалось, что Армения не участвует в заседании Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности, которое проходит в Московской области. Мероприятие проводится в подмосковном парке «Патриот» под председательством министра обороны России Андрея Белоусова.

До этого Пашинян в преддверии парламентских выборов сообщил, что считает отказ от удержания Карабаха своей самой большой заслугой. По словам армянского премьера, ему удалось вывести Ереван из конфликтной ловушки.