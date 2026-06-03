Арбенина рассказала, как Хаматова вдохновила ее на благотворительность Арбенина заявила, что пришла в благотворительность после приглашения Хаматовой

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, что пришла в благотворительность благодаря актрисе Чулпан Хаматовой, которая пригласила ее выступить для подопечных фонда «Подари жизнь», передает корреспондент NEWS.ru. В пресс-центре Национальной Службы Новостей на пресс-конференции, посвященной благотворительному семейному фестивалю «Музыка жизни», она призналась, что подлинный смысл помощи ей открылся после знакомства с маленькой пациенткой.

У меня жизненный был приход в благотворительность. Все началось с того, что меня пригласила спеть песню «Южный полюс» Чулпан Хаматова в фонд «Подари жизнь». Вот и я пришла на одну радиостанцию, и там была маленькая девочка, которую звали Соня Пятница, — рассказала она.

Арбенина вспомнила, как исполняла в радиоэфире новую песню «Южный полюс», а трех- или четырехлетняя Соня, находившаяся в студии с дыхательным аппаратом, неожиданно влюбилась в эту композицию, выучила ее и затем спела на концерте. Артистка до сих пор поражается, как такая кроха могла настолько проникнуться песней и как музыка дала ей столько желания жить.

Позже, когда девочке стало хуже и она отказывалась от еды, Арбенина посетила ее в больнице и предложила спеть еще одну песню со сцены, если та начнет есть. После ухода певицы ребенок сразу попросил котлету. Именно этот момент, призналась Арбенина, помог ей осознать: благотворительность — понятие абсолютно адресное.

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