«Мы ответим»: военэксперт о причастности стран Балтии к удару по Петербургу Военэксперт Дандыкин: Россия должна жестко ответить Балтии за атаки на Петербург

Россия должна жестко ответить странам Балтии за допущенные атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, вскоре руководство этих государств столкнется с критикой со стороны граждан из-за падения беспилотников ВСУ на их территории.

Россия предупреждала европейцев и отдельно страны Балтии, что открытие воздушного пространства для пролета украинских дронов им не спустят. Просто так не оставим. Это ведь использование территории отдельной страны для вторжения в другую. Наш главнокомандующий будет решать, как мы ответим. Но я считаю, что ответ должен быть очень жестким, — высказался Дандыкин.

Он предположил, что могут вскрыться факты, свидетельствующие непосредственно о запуске украинских беспилотников с территории стран Балтии. По мнению военного эксперта, в этом случае существует вероятность нанесения российских ударов по местам, откуда БПЛА начинали взлет.

Вполне возможно, что украинские дроны продолжат падать на территории стран Балтии, будут наносить вред зданиям, европейцам. Посмотрим, как тогда запоет руководство этих государств. Им придется ожидать ответа не только со стороны России: они еще встретятся с негодованием и критикой собственных граждан. А жители тех стран, может быть, наконец поймут, на что их обрекают власти, продолжая и раздувая конфликт, — резюмировал Дандыкин.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом было сбито 59 украинских беспилотников. По его словам, в Лужском районе четыре частных дома получили незначительные повреждения из-за обломков дронов.