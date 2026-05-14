Бастрыкин взялся за дело о пожаре на Вернисажной улице в Москве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставление подробного доклада о ходе проверки по факту пожара на Вернисажной улице в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Руководитель центрального аппарата поручил начальнику московского главка Дмитрию Беляеву детально отчитаться об установленных обстоятельствах происшествия с учетом информации, прозвучавшей в эфире телевидения.

В ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Дмитрию Беляеву доложить об установленных обстоятельствах с учетом доводов, озвученных в телеэфире, а также принятом по итогам процессуальной проверки решении, — говорится в сообщении.

Ранее в ходе проведенной осенью 2025 года инспекции здания на Вернисажной улице вблизи Измайловского кремля на востоке столицы, где случился масштабный пожар, специалисты выявили пренебрежение правилами пожарной безопасности. Владелец данного строения — компания «ФОП Измайлово» — согласно предписанию контролирующих органов, был обязан полностью ликвидировать обнаруженные недостатки до сентября 2026 года.

Кроме того, в оперативных службах заявили, что предварительной причиной возникновения пожара в строении на Вернисажной улице послужило короткое замыкание электропроводки. По сведениям источника, возгорание началось из-за неполадок в работе электрической сети.