06 мая 2026 в 17:35

Скандал с акцией «Бессмертный полк» привлек внимание Бастрыкина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку информации о попытках дискредитации акции «Бессмертный полк», передает Telegram-канал ведомства. Сообщалось, что на сайте движения фиксировались попытки разместить отретушированные снимки фашистов.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил Главному следственному управлению СК России в целях установления обстоятельств произошедшего организовать процессуальную проверку, запросив всю необходимую информацию в Центральном штабе движения «Бессмертный полк», — уточнили в ведомстве.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения советского воинского захоронения в Вене. По информации российского дипломатического представительства, вандалы нанесли краску на памятник воинам СССР, расположенный на районном кладбище Герстхоф.

Также глава СК потребовал доклад после сообщений о незаконных действиях силовиков в отношении семьи участника СВО. Речь шла о ветеране с инвалидностью из Тульской области.

