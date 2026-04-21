Бастрыкин заинтересовался сообщениями об избиении ветерана СВО Бастрыкин потребовал доклад после сообщений об избиении ветерана СВО под Тулой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после сообщений о незаконных действиях силовиков в отношении семьи участника СВО, сообщил информационный центр СК РФ. Речь идет о ветеране с инвалидностью из Тульской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в городе Донском. Сотрудники правоохранительных органов с применением силы вошли в дом семьи участника спецоперации. По утверждению родственников, в ходе происшествия пострадали члены его семьи.

Следственными органами СК России по Тульской области по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — говорится в сообщении.

Ранее Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование инцидента в деревне Шаховская в Подмосковье. Как сообщили в пресс-службе СК, поводом для вмешательства стал сюжет на федеральном канале о конфликте между местными жителями и управляющей поселком из-за платного проезда.