21 апреля 2026 в 11:43

Бастрыкин заинтересовался сообщениями об избиении ветерана СВО

Бастрыкин потребовал доклад после сообщений об избиении ветерана СВО под Тулой

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после сообщений о незаконных действиях силовиков в отношении семьи участника СВО, сообщил информационный центр СК РФ. Речь идет о ветеране с инвалидностью из Тульской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в городе Донском. Сотрудники правоохранительных органов с применением силы вошли в дом семьи участника спецоперации. По утверждению родственников, в ходе происшествия пострадали члены его семьи.

Следственными органами СК России по Тульской области по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — говорится в сообщении.

Ранее Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование инцидента в деревне Шаховская в Подмосковье. Как сообщили в пресс-службе СК, поводом для вмешательства стал сюжет на федеральном канале о конфликте между местными жителями и управляющей поселком из-за платного проезда.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
