17 апреля 2026 в 16:59

Бастрыкин взял под контроль дело о самоуправстве в деревне Шаховская

Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование инцидента в деревне Шаховская в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом для вмешательства стал сюжет на федеральном канале о конфликте между местными жителями и управляющей поселком из-за платного проезда.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство), — подтвердило ведомство.

По предварительным данным, женщина, руководящая поселком через юридическое лицо, установила платные ворота, преградив путь к частным домовладениям. Жители жалуются, что из-за этих ограничений к ним не могут проехать даже автомобили экстренных служб.

Бастрыкин обязал руководителя подмосковного главка доложить не только о ходе следствия, но и проверить все доводы сторон. Силовики намерены дать правовую оценку действиям администрации поселка, нарушившим права граждан на свободное передвижение.

Раннее глава СК Глава потребовал доклад о расследовании смерти пациентки от укола во время подтяжки рук в Москве. По предварительной информации, инъекцию, ставшую для женщины смертельной, ввела сотрудница без соответствующей лицензии.

Власть
Александр Бастрыкин
СК РФ
Подмосковье
