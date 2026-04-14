Бастрыкин взял на контроль смерть москвички от укола во время подтяжки рук

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти пациентки от укола во время подтяжки рук в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. По предварительной информации, смертельную инъекцию ввела сотрудница без соответствующей лицензии.

Глава СК России затребовал доклад о расследовании смерти пациентки при проведении медицинской манипуляции в столичной частной организации, — сказано в сообщении.

Московская прокуратура информировала, что пациентке в одной из частных клиник ввели обезболивающий препарат, после чего она почувствовала себя плохо. Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась.

Предварительно, смерть наступила из-за реакции на «Лидокаин». Погибшая пришла в бьюти-коворкинг, чтобы сделать брахиопластику — операцию по подтяжке кожи рук.

Косметолога задержали и предъявили обвинение по статье о незаконном осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее стало известно о смерти ребенка-инвалида, предположительно, после приема «лечебного» питания под Екатеринбургом, от которого минимум 40 паллиативных детей отравились с начала года. Смесь была поставлена бюджетными организациями региона.