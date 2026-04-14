14 апреля 2026 в 20:09

Бастрыкин взял на контроль смерть москвички от укола во время подтяжки рук

Бастрыкин потребовал доклад о смерти москвички от укола во время подтяжки рук

Александр Бастрыкин Фото: t.me/gsuskrf_spb
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти пациентки от укола во время подтяжки рук в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. По предварительной информации, смертельную инъекцию ввела сотрудница без соответствующей лицензии.

Глава СК России затребовал доклад о расследовании смерти пациентки при проведении медицинской манипуляции в столичной частной организации, — сказано в сообщении.

Московская прокуратура информировала, что пациентке в одной из частных клиник ввели обезболивающий препарат, после чего она почувствовала себя плохо. Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась.

Предварительно, смерть наступила из-за реакции на «Лидокаин». Погибшая пришла в бьюти-коворкинг, чтобы сделать брахиопластику — операцию по подтяжке кожи рук.

Косметолога задержали и предъявили обвинение по статье о незаконном осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее стало известно о смерти ребенка-инвалида, предположительно, после приема «лечебного» питания под Екатеринбургом, от которого минимум 40 паллиативных детей отравились с начала года. Смесь была поставлена бюджетными организациями региона.

Названо последствие провала переговоров по Ирану
Политолог рассказал, от кого исходит главная угроза Евросоюзу
Два изрезанных тела нашли в Подмосковье
Похитили диверсанты, попал в рабство: новые версии пропажи Героя РФ в Юрге
«Не терплю»: Лукашенко раскрыл главную свою черту характера
Базу «Миротворца» пополнили сценаристы сериала «Свои»
Гарнизон ВСУ в Константиновке остался без «подпитки»
Минимум 250 человек пропали после крушения судна в районе Бангладеш
Бастрыкин взял на контроль смерть москвички от укола во время подтяжки рук
Бизнес Малышевой заработал почти 700 млн за год
ЧП на пороховом заводе в Казани 14 апреля: что известно, число пострадавших
Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности России
ФСБ взяла киллера СБУ, позор Каллас, смертельная атака на Елец: что дальше
Когда лучше покупать доллары и евро для отпуска: советы экспертов
Иностранцев на продажу: как изменится РПЛ при новом лимите на легионеров
Раскрыто число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе
Конфликт с Милоновым, роман с женатым, СВО: как живет блогер Виктория Боня
В Колумбии объявили войну бегемотам Эскобара
Названа причина пожара на Казанском пороховом заводе
Ошпаренная пассажирка заставила авиакомпанию выплатить 100 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

