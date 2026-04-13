13 апреля 2026 в 11:24

Пациентка скончалась после укола в клинике

Пациентка скончалась в одной из частных клиник Москвы после введения обезболивающего препарата, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства трагедии.

Тверская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели пациентки при проведении процедуры. <...> Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 апреля в частной клинике на улице Краснопролетарская. 39-летней пациентке стало плохо после введения обезболивающего препарата. Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась.

В прокуратуре установили, что проводивший процедуру специалист арендовал кабинет в этом помещении и не имел лицензии на данный вид медицинской деятельности. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее стало известно о смерти ребенка-инвалида, предположительно, после приема «лечебного» питания под Екатеринбургом, еще минимум 40 паллиативных детей отравились этим же продуктом с начала года. Смесь была поставлена бюджетными организациями региона.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
