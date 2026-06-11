Киевская городская прокуратура подтвердила проведение обысков у украинского бизнесмена Василия Веселого, который фигурирует в материалах дела, связанного с «кошельком» президента страны Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Как сообщила пресс-служба ведомства, следственные действия в отношении предпринимателя прошли накануне, 10 июня.

Обыски проводились в рамках расследования о легализации имущества, полученного преступным путем, уточнили в прокуратуре. При этом бизнесмен на данный момент не был задержан.

Как информирует украинское издание «Бабель», расследование ведет Национальная полиция Украины, а оперативное сопровождение дела осуществляет СБУ. Журналисты отметили, что им не удалось связаться с Веселым, поскольку его телефон выключен.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал, что Офис президента Украины дезинформирует общество о якобы планах нападения из Белоруссии, но эти заявления представляют собой не что иное, как «страшилки». Это делается для отвлечения внимания народа от скандального дела о коррупции соратника Зеленского Миндича, указал он.