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11 июня 2026 в 14:50

Прокуратура Киева подтвердила обыски у фигуранта дела Миндича

Киевская городская прокуратура подтвердила обыски у бизнесмена Василия Веселого

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Киевская городская прокуратура подтвердила проведение обысков у украинского бизнесмена Василия Веселого, который фигурирует в материалах дела, связанного с «кошельком» президента страны Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Как сообщила пресс-служба ведомства, следственные действия в отношении предпринимателя прошли накануне, 10 июня.

Обыски проводились в рамках расследования о легализации имущества, полученного преступным путем, уточнили в прокуратуре. При этом бизнесмен на данный момент не был задержан.

Как информирует украинское издание «Бабель», расследование ведет Национальная полиция Украины, а оперативное сопровождение дела осуществляет СБУ. Журналисты отметили, что им не удалось связаться с Веселым, поскольку его телефон выключен.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал, что Офис президента Украины дезинформирует общество о якобы планах нападения из Белоруссии, но эти заявления представляют собой не что иное, как «страшилки». Это делается для отвлечения внимания народа от скандального дела о коррупции соратника Зеленского Миндича, указал он.

Европа
Украина
Тимур Миндич
Киев
прокуратура
бизнесмены
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