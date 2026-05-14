День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 11:11

Магнитные бури сегодня, 14 мая: что завтра, сильный стресс, головокружение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 14 мая, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 14 и 15 мая

По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сегодня, 14 мая, геомагнитная обстановка будет спокойной.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 17%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойного магнитного поля — 43%», — сообщили эксперты.

По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», сегодня геомагнитное поле будет спокойным. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток. Вспышечная солнечная активность прогнозируется от низкой до умеренной, вспышки класса Х маловероятны.

В пятницу, 15 мая, вероятность магнитной бури составляет до 85–90%. Ожидается, что на Землю обрушится скоростной поток солнечного ветра из крупной корональной дыры, который вызовет продолжительные геомагнитные возмущения уровня G1-G2. Это средний уровень по шкале геомагнитной активности, который может спровоцировать перебои в радиосвязи и работе спутников, а также стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей: головных болей, скачков давления и общей слабости.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как можно справиться с влиянием магнитной бури на организм

Диетолог, врач-терапевт Елена Устинова пояснила, что улучшить самочувствие во время геомагнитной активности помогут хороший сон и соблюдение режима питания.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды: чем жиже наша кровь, тем легче ей бежать по сосудам», — заявила врач.

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

Читайте также:

Грозы, штормовой ветер, ливни и жара до +25: погода в Москве в августе

Летняя жара до +25 градусов, грозы и ливни: погода в Москве в выходные

Погода в Москве в четверг, 14 мая: жара до +25 градусов, грозы и ливни

Космос
магнитные бури
новости
Здоровье
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин предупредил о наказании для вредивших России релокантов
Почему не работает Telegram сегодня, 14 мая: замедление, заблокируют ли
Белицкое, Гришино, Чайковка: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 мая
Известный журналист попал под обстрел незадолго до собственной смерти
Стало известно, что будет с телом телеведущего Молчанова
Китаевед предположил, с какой целью Трамп встретился с Си Цзиньпинем
Педиатр оказался педофилом: женщина сдала врача следствию
«Спасла тысячи людей»: Миронов высоко оценил деятельность Москальковой
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 мая: где сбои в России
Перевозчикам предрекли трудности с системой ожидания подтверждения товаров
Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в международный розыск
«Геополитическая фантазия»: Пушков о совместном правлении США и Китая
Киев и девять областей Украины остались без света
Названы дата и место прощания с телеведущим Молчановым
Силовики ликвидировали крупнейший центр мошенников с Украины
Маск в ожидании начала переговоров Трампа и Си Цзиньпина решил снять видео
Компания из Калининграда выплатила крупный долг после ареста недвижимости
Двоих петербургских подростков задержали после стрельбы в местном кафе
Мантуров раскрыл неожиданные цифры по продукции ОПК России
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Зои Богуславской
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.