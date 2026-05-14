Магнитные бури сегодня, 14 мая: что завтра, сильный стресс, головокружение

Сегодня, 14 мая, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 14 и 15 мая

По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сегодня, 14 мая, геомагнитная обстановка будет спокойной.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 17%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойного магнитного поля — 43%», — сообщили эксперты.

По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», сегодня геомагнитное поле будет спокойным. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток. Вспышечная солнечная активность прогнозируется от низкой до умеренной, вспышки класса Х маловероятны.

В пятницу, 15 мая, вероятность магнитной бури составляет до 85–90%. Ожидается, что на Землю обрушится скоростной поток солнечного ветра из крупной корональной дыры, который вызовет продолжительные геомагнитные возмущения уровня G1-G2. Это средний уровень по шкале геомагнитной активности, который может спровоцировать перебои в радиосвязи и работе спутников, а также стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей: головных болей, скачков давления и общей слабости.

Как можно справиться с влиянием магнитной бури на организм

Диетолог, врач-терапевт Елена Устинова пояснила, что улучшить самочувствие во время геомагнитной активности помогут хороший сон и соблюдение режима питания.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды: чем жиже наша кровь, тем легче ей бежать по сосудам», — заявила врач.

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

