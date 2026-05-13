Летняя жара до +25 градусов, грозы и ливни: погода в Москве в выходные

Летняя жара до +25 градусов, грозы и ливни: погода в Москве в выходные

В выходные дни в Москве прогнозируются осадки в виде дождя и грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 16 и 17 мая?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Михаила Леуса, в выходные дни воздух в Москве будет прогреваться в дневные часы до +25 градусов.

«Финал короткой рабочей недели столица проведет на восточной периферии циклона, поднимающегося в районы Белоруссии. Так что вновь короткие грозовые дожди и чуть выше +20 градусов. В выходные характер погоды изменится мало — столицу ждут послеполуденные грозовые дожди и летние +20–25 градусов. При этом ночи в этот период будет довольно теплыми — около +9–14 градусов, с высокой вероятностью предутренних туманов. А вот начало новой недели обещает более приятный сюрприз — дожди прекратятся, а температура подрастет до +23–28 градусов», — рассказал он.

По данным метеосервисов, в российской столице в субботу, 16 мая, ночные температуры останутся в диапазоне от +9 до +14 градусов. С восходом солнца воздух прогреется до аномально высоких для середины мая значений, характерных скорее для июня или июля. В послеполуденные часы столбики термометров в Москве устремятся к отметкам +22–25 градусов. Дожди в субботу маловероятны, но в первой половине дня местами еще возможны кратковременные остаточные осадки и локальные грозы. Ветер ожидается слабый, юго-восточный. Атмосферное давление начнет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В воскресенье, 17 мая, ночью воздух остынет до +12–15 градусов. Дневная температура составит от +21 до +26 градусов. Ветер сохранит слабую юго-восточную интенсивность, а атмосферное давление продолжит подниматься и достигнет 746 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в выходные дни установится теплая погода, но ожидаются грозы и кратковременные дожди.

По информации метеоцентров, в субботу, 16 мая, в Северной столице ночные температуры ожидаются в пределах +8–12 градусов, без существенных осадков. Днем воздух прогреется +18–20 градусов. Не исключены грозы и кратковременные дожди. Атмосферное давление будет чуть выше нормы.

В воскресенье, 17 мая, столбики термометров поднимутся до +18–22 градусов, а в отдельных районах воздух может прогреться и до +23 градусов. Ночью температура составит +10–13 градусов. При этом сохранится вероятность небольших кратковременных дождей и гроз. Атмосферное давление будет нестабильным, около 754 миллиметров ртутного столба, и будет слабо падать в течение дня. Порывы ветра могут достигать 10 м/с.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 13 мая: что завтра, низкое давление, сильные боли

Почему не работает Telegram сегодня, 13 мая: замедление, заблокируют ли