Магнитные бури сегодня, 13 мая: что завтра, низкое давление, сильные боли

Сегодня, 13 мая, магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 13 и 14 мая

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сегодня, 13 мая, геомагнитная обстановка будет спокойной, но вероятность возникновения полноценной магнитной бури составляет 45%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 45%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойного магнитного поля — 15%», — сообщили эксперты.

По информации портала my-calend, сегодня возникновения магнитной бури не ожидается.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 14 мая, магнитной бури не ожидается.

Как магнитные бури могут влиять на организм человека

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» объяснила, что во время геомагнитных возмущений увеличивается шанс развития инсульта и аритмии.

«Меняется магнитное поле Земли, а это приводит к сердечно-сосудистой катастрофе. <...> Шансы развития инсульта в день повышенной солнечной активности увеличивается на 19%, <...> увеличивается шанс развития аритмии. Поэтому в эти дни вы должны четко прислушиваться к себе. Если у вас появляется сердцебиение, головные боли, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить катастрофу», — заявила она.

Врач-педиатр Григорий Шеянов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури очень часто сказываются на состоянии здоровья метеочувствительных людей, причем недомогание могут почувствовать даже маленькие дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил медик.

