День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 11:51

Магнитные бури сегодня, 13 мая: что завтра, низкое давление, сильные боли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 13 мая, магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 13 и 14 мая

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сегодня, 13 мая, геомагнитная обстановка будет спокойной, но вероятность возникновения полноценной магнитной бури составляет 45%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 45%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойного магнитного поля — 15%», — сообщили эксперты.

По информации портала my-calend, сегодня возникновения магнитной бури не ожидается.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 14 мая, магнитной бури не ожидается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как магнитные бури могут влиять на организм человека

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» объяснила, что во время геомагнитных возмущений увеличивается шанс развития инсульта и аритмии.

«Меняется магнитное поле Земли, а это приводит к сердечно-сосудистой катастрофе. <...> Шансы развития инсульта в день повышенной солнечной активности увеличивается на 19%, <...> увеличивается шанс развития аритмии. Поэтому в эти дни вы должны четко прислушиваться к себе. Если у вас появляется сердцебиение, головные боли, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить катастрофу», — заявила она.

Врач-педиатр Григорий Шеянов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури очень часто сказываются на состоянии здоровья метеочувствительных людей, причем недомогание могут почувствовать даже маленькие дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил медик.

Читайте также:

Жара до +32, духота и тропические ливни с грозами: погода в Москве в июле

Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели

Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20

Космос
новости
магнитные бури
Здоровье
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Блогер из Франции приехал в Дагестан и стал другим человеком
БПЛА ВСУ атаковали дома и больницу в российском селе
Украина захотела вернуть задержанного экс-мэра Херсона
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.