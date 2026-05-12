Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20

В Москве и Московской области завтра, 13 мая, воздух прогреется до +20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 13 мая

По словам Евгения Тишковца, 13 мая в Москве воздух прогреется до показателей климатической нормы.

«Весна закрепит свои позиции и встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло, в ночное время +10–13 градусов. Прошумят скоротечные ливни и грозы», — отметил он.

Синоптик также отметил, что к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь и распогодится.

«По ночам в Москве станет не ниже +10–15 градусов, дневная температура воздуха повысится до летних значений и максимальные термометры покажут +22–27 градусов, что соответствует многолетним показателям середины лета», — уточнил Тишковец.

По данным метеорологических центров, 13 мая в российской столице дневная температура воздуха ожидается в диапазоне от +21 до +23 градусов. В условиях облачной погоды с прояснениями воздух прогреется до комфортных, почти летних значений. Ночные температуры будут находиться в интервале от +8 до +13 градусов. Ветер ожидается юго-восточного направления, умеренный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферный фон останется пониженным, что характерно для зоны влияния циклона, и к вечеру давление составит около 743 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 13 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 13 мая воздух в регионе в дневные часы прогреется до +23 градусов, но ожидаются ливни и грозы.

«В среду в нашем регионе тоже очень тепло, днем температура до +20–23 градусов. Но это будет и второй летний день с ливнями, грозами, местами градом и шквалом. Правда все это ожидается во второй половине дня в западных районах области, даже больше на юго-западе. А в четверг все эти летние явления сместятся на восток Ленинградской области. На западе области незначительно, но похолодает. В начале недели погоду определяет теплый сектор обширного циклона, который с южной Балтики будет медленно подниматься на север. С 13 на 14 мая через Ленинградскую область проходит холодный атмосферный фронт, как раз на котором и будут все эти летние грозовые явления», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 мая в Северной столице ожидаются осадки в виде дождя.

«13 мая будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура днем — от +21 до +23 градусов. Температура воздуха ночью — от +10 до +12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

