Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 мая: где сбои в России

Сегодня, 12 мая, жители Москвы и других российских регионов сообщают о проблемах в работе мобильного интернета. Что известно о причинах сбоев, как долго они продлятся?

Где в РФ не работает мобильный интернет 12 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 12 мая, нестабильное интернет-соединение наблюдается в десятках российских регионов. Пользователи отмечают, что из-за сбоев в работе мобильного интернета не могут получить доступ к приложениям на смартфонах, загружать видео в Сети, пользоваться поисковиками, QR-кодами и иными интернет-услугами.

Проблемы наблюдаются у пользователей разных сотовых операторов. 12 мая больше всего жалоб на сбои в работе мобильного интернета поступило от жителей Москвы. С аналогичными трудностями столкнулись пользователи из Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкирии, Тюмени, Приморского края, Тульской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Томской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской и Омской областей.

Почему не работает мобильный интернет 12 мая

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин объяснил сбои мобильного интернета работой по предотвращению террористических актов.

Специалисты объяснили, что ограничения необходимы для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — заявили в оперштабе Краснодарского края.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что меры по ограничению мобильного интернета применяются по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак» и продлятся они «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Как оставаться на связи в период сбоев

При отсутствии мобильного интернета россияне могут оставаться на связи благодаря звонкам, а также социальным сетям, которые входят в белые списки. В частности, это «ВКонтакте», «Одноклассники» и национальный мессенджер MAКС.

Чаще всего полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

