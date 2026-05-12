В России рухнул сайт одной из крупнейших логистических компаний

В работе логистической компании СДЭК произошел сбой

В работе одной из крупнейших российских логистических компаний СДЭК произошел сбой, сообщает мониторинговый ресурс «Сбой.рф». По его информации, только за последние 15 минут поступило уже 40 жалоб от пользователей.

Согласно данным мониторингового сервиса Downdetector, на работу оператора экспресс-доставки за час пожаловались 214 раз, за сутки — 265. Подавляющее большинство пользователей заявляет о проблемах с мобильным приложением и сайтом сервиса.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники спекулируют на теме отключений интернета. Они распространяют фишинговые ссылки, которые якобы могут помочь решить проблему со связью.

До этого в работе одного из крупнейших российских банков ВТБ были зафиксированы серьезные технические сбои, на которые массово жаловались пользователи по всей стране. За час поступило 104 жалобы, а суточное число обращений достигло 264. Больше всего недовольных среди пользователей в Москве — 30%, а также в Санкт-Петербурге — 22%.

