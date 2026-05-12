В России рухнул сайт одной из крупнейших логистических компаний В работе логистической компании СДЭК произошел сбой

В работе одной из крупнейших российских логистических компаний СДЭК произошел сбой, сообщает мониторинговый ресурс «Сбой.рф». По его информации, только за последние 15 минут поступило уже 40 жалоб от пользователей.

Фиксируем проблемы в работе СДЭК. 40 жалоб за последние 15 минут, — говорится в сообщении.

Согласно данным мониторингового сервиса Downdetector, на работу оператора экспресс-доставки за час пожаловались 214 раз, за сутки — 265. Подавляющее большинство пользователей заявляет о проблемах с мобильным приложением и сайтом сервиса.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники спекулируют на теме отключений интернета. Они распространяют фишинговые ссылки, которые якобы могут помочь решить проблему со связью.

До этого в работе одного из крупнейших российских банков ВТБ были зафиксированы серьезные технические сбои, на которые массово жаловались пользователи по всей стране. За час поступило 104 жалобы, а суточное число обращений достигло 264. Больше всего недовольных среди пользователей в Москве — 30%, а также в Санкт-Петербурге — 22%.