Россиян предупредили о новом способе мошенничества с отключением интернета

Мошенники начали использовать ограничение работы интернета для обмана пользователей, рассказал Lenta.ru эксперт по информационной безопасности Даниил Бориславский. По его словам, они могут распространять фишинговые ссылки, которые якобы помогут обойти блокировки и отключения.

Стоит появиться разговорам о замедлении мессенджера, сбоях в приложениях, проблемах с доступом или новых ограничениях, как в чатах, комментариях и личных сообщениях начинают распространять ссылки на якобы рабочие решения. В такой момент человек уже вовлечен в тему, раздражен и хочет быстро решить проблему, поэтому проверяет меньше обычного, — рассказал Бориславский.

IT-эксперт подчеркнул, что такие ссылки ведут на поддельные страницы входа или вредоносные файлы. Он посоветовал проявить повышенную внимательность и не доверять приложениям из ненадежных источников.

Ранее сообщалось, что мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации и под видом покупателей обманывают россиян. Они убеждают человека, что объявление до сих пор активно, и его надо удалять через специальную ссылку.