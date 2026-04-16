Мошенники придумали схему обмана россиян через старые объявления

Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации и под видом покупателей обманывают россиян, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По их данным, они убеждают человека, что объявление до сих пор активно, и его надо удалять через специальную ссылку, передает ТАСС.

Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему как обычные покупатели. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально или закрыто, — говорится в сообщении.

Однако даже в том случае, если объявление действительно закрыто, злоумышленники присылают фейковую ссылку на него с предложением перепроверить. Она ведет на сайт-клон площадки, созданный для кражи данных.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, как не попасть к мошенникам при покупке горящих туров. По его словам, просьба о предоплате на карту физического лица за туристическую путевку — один из признаков мошенничества.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
