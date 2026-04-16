Мошенники придумали схему обмана россиян через старые объявления

Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации и под видом покупателей обманывают россиян, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По их данным, они убеждают человека, что объявление до сих пор активно, и его надо удалять через специальную ссылку, передает ТАСС.

Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему как обычные покупатели. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально или закрыто, — говорится в сообщении.

Однако даже в том случае, если объявление действительно закрыто, злоумышленники присылают фейковую ссылку на него с предложением перепроверить. Она ведет на сайт-клон площадки, созданный для кражи данных.

