Россиянам объяснили, как не попасть на мошенников при покупке горящих туров Доцент Щербаченко: только мошенники просят предоплату за отпуск на карту физлица

Просьба о предоплате на карту физического лица за туристическую путевку — один из признаков мошенничества, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники часто оказывают давление на жертву и торопят ее, не оставляя времени на раздумья.

Планируете отпуск — ищите надежные турфирмы с репутацией, обязательно проверяйте отзывы о компании и отеле в интернете и на форумах. Чтобы не остаться без денег и без отдыха, следует избегать четыре «красных флага», которые говорят, что перед вами мошенник. Один из них — запрос предоплаты на карту физического лица, а не на счет компании. Настоящие турфирмы принимают оплату по безналичному расчету или через кассу. При этом злоумышленники торопят с оплатой и не предоставляют жертве время, чтобы подумать, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что подозрительно низкая цена на 25–30% и более по сравнению с другими турфирмами за одно и то же место проживания также должна вызвать подозрения. При этом, по словам доцента, мошенники часто запрашивают код из смс-сообщения и личные данные якобы для подтверждения бронирования.

Ранее вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил, что аферисты обманывают россиян посредством создания фальшивых сайтов отелей. По его словам, сейчас это самая распространенная мошенническая схема в области отдыха и туризма.