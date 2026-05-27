Дерматолог ответила, какие средства от комаров нельзя использовать Дерматолог Егорова: нельзя покупать репелленты без надписей на русском языке

Не стоит покупать средства от комаров без надписей на русском языке, рассказала Авторадио врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она отметила, что такие репелленты не сертифицированы для российского рынка.

Покупаем в сертифицированных магазинах, можно в аптеке купить детские репелленты специальные. И не берем те репелленты, на которых нет надписи на русском языке. Это значит, что они не сертифицированные, не русифицированные, и там может быть непонятно что, — рассказала Егорова.

Дерматолог подчеркнула, что также нельзя распылять на кожу средства, которые предназначены для нанесения на одежду. По ее словам, репелленты ни в коем случае нельзя вдыхать.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, что запах средств с гвоздикой лучше всего защищает от укусов комаров. По словам специалиста, насекомые действительно не любят этот пряный аромат и стараются его избегать.