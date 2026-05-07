День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 16:58

Врачи рассказали, почему вредно сушить мокрые волосы банным полотенцем

Дерматолог Верайтч: сушка мокрых волос полотенцем может вызвать облысение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сушить мокрые волосы банным полотенцем вредно, так как это может привести к облысению, заявили дерматолог-консультант Офелия Верайтч и специалист по волосам из научно-исследовательского центра Unilever Леон Ван-Горком. По их словам, которые приводит издание The Sun, трение повреждает кератиновые клетки, делая волосы сухими и ломкими.

Специалисты советуют использовать полотенце из микрофибры и не растирать им голову после принятия душа. Они считают, что такой материал лучше впитывает влагу.

Ранее трихолог-дерматолог Наталия Жовтан сообщила, что ботокс для волос может привести к облысению и контактному дерматиту. Она пояснила, что частые косметологические процедуры такого рода также чреваты повышенной ломкостью волос.

До этого трихолог Вера Баркова заявила, что легкий и регулярный массаж головы улучшит кровоток в этой области и снизит риск выпадения волос. Она посоветовала отказаться от агрессивных уходовых средств, частых окрашиваний и химических завивок. Врач добавила, что огромную роль в профилактике выпадения волос играет ранняя диагностика.

Здоровье
дерматологи
волосы
облысение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, где взрослому человеку находить новых друзей
Ипотека под 2% в России: где взять, кому дают и как оформить
ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.