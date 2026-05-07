Врачи рассказали, почему вредно сушить мокрые волосы банным полотенцем

Сушить мокрые волосы банным полотенцем вредно, так как это может привести к облысению, заявили дерматолог-консультант Офелия Верайтч и специалист по волосам из научно-исследовательского центра Unilever Леон Ван-Горком. По их словам, которые приводит издание The Sun, трение повреждает кератиновые клетки, делая волосы сухими и ломкими.

Специалисты советуют использовать полотенце из микрофибры и не растирать им голову после принятия душа. Они считают, что такой материал лучше впитывает влагу.

Ранее трихолог-дерматолог Наталия Жовтан сообщила, что ботокс для волос может привести к облысению и контактному дерматиту. Она пояснила, что частые косметологические процедуры такого рода также чреваты повышенной ломкостью волос.

До этого трихолог Вера Баркова заявила, что легкий и регулярный массаж головы улучшит кровоток в этой области и снизит риск выпадения волос. Она посоветовала отказаться от агрессивных уходовых средств, частых окрашиваний и химических завивок. Врач добавила, что огромную роль в профилактике выпадения волос играет ранняя диагностика.