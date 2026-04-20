Трихолог рассказала, что поможет предотвратить выпадение волос

Легкий и регулярный массаж головы улучшит кровоток в этой области и снизит риск выпадения волос, заявила «Газете.Ru» трихолог Вера Баркова. Она посоветовала отказаться от агрессивных уходовых средств, частых окрашиваний и химических завивок. По словам врача, негативные факторы выпадения волос условно делят на две категории: внешние и внутренние.

К первым относятся образ жизни: питание, уровень стресса, климат, вредные привычки, а также прием некоторых препаратов, которые могут влиять на цикл роста волос. Внутренние причины касаются текущего состояния организма, а именно перенесенных заболеваний, гормональных сбоев, наличия анемии, дефицита витаминов и микроэлементов, — перечислила Баркова.

Она добавила, что огромную роль в профилактике выпадения волос играет ранняя диагностика. Людям, у родственников которых есть склонность к облысению, лучше регулярно посещать трихолога или дерматолога.

Ранее трихолог Наталия Сирмайс заявила, что частота мытья волос зависит от типа кожи — если она склонна к жирности, можно прибегать к этой процедуре хоть каждый день. Врач также опровергла слухи о том, что редкое мытье головы чревато появлением седины и облысением.