07 апреля 2026 в 15:11

Трихолог ответила, как часто нужно мыть волосы

Трихолог Сирмайс: людям с жирным типом кожи можно мыть волосы ежедневно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Частота мытья волос зависит от типа кожи — если она склонна к жирности, можно прибегать к этой процедуре хоть каждый день, заявила «Радио 1» трихолог Наталия Сирмайс. Врач также опровергла слухи о том, что редкое мытье головы чревато появлением седины и облысением.

Это на самом деле миф. Мыть волосы нужно по мере необходимости, у каждого она своя. Обладателям сухой кожи, к примеру, достаточно делать это раз в три или четыре дня. Редкое мытье волос не приводит к седине и облысению, — высказалась Сирмайс.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева заявила, что средний возраст, в котором начинает появляться седина, — 25 лет. Она отметила, что волосы начинают терять пигмент из-за дефицита меланина. Врач подчеркнула, что на возраст наступления седины влияют также генетика и уровень витаминов в организме.

