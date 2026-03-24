24 марта 2026 в 14:18

Трихолог рассказала, в каком возрасте появляется седина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Средний возраст, в котором начинает появляться седина, — 25 лет, рассказала «Ямал-Медиа» трихолог Юлия Нагайцева. Она отметила, что волосы начинают терять пигмент из-за дефицита меланина.

Появление седины — это абсолютно нормальный физиологический процесс. Сейчас после 25 лет появление седины считается физиологическим процессом. То есть в 25 лет и чуть старше мы уже не говорим, что она преждевременная, — рассказала Нагайцева.

Трихолог подчеркнула, что на возраст наступления седины влияют также генетика и уровень витаминов в организме. По ее словам, стресс также способен спровоцировать более раннее наступление седины.

Ранее парикмахер-колорист Любовь Бей рассказала, что седина стала новым трендом у россиянок. По ее словам, многие отказались от окрашивания, чтобы сохранить качество волос и ради экономии времени.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

