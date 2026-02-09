Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 20:15

3 ложки на стакан воды — седины как будто и не было: топовое средство без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Если вас беспокоит проблема седых волос, не спешите расстраиваться или тратиться на дорогие краски. Существует топовое средство без химии: 3 ложки на стакан воды — седины как будто и не было.

Настоящее волшебство способен сотворить кофе. Насыпьте в стакан три ложки молотого или растворимого кофе и залейте кипятком. Если используете молотый зерновой, после заваривания напиток нужно будет процедить; с растворимым ничего делать не требуется — просто перемешайте.

Накройте стакан крышкой и дайте жидкости остыть до комфортной теплой температуры. Затем возьмите кисть для окрашивания или обычную губку и наносите полученный кофейный настой на волосы, тщательно прокрашивая каждую прядь и уделяя особое внимание седым участкам. После нанесения наденьте шапочку для душа или заверните волосы в пленку и оставьте кофе действовать на 2–3 часа, чтобы пигмент глубоко проник в структуру волоса. Затем просто смойте теплой водой.

Этот натуральный отвар не только даст волосам красивый, насыщенный оттенок с легким каштановым или шоколадным отливом, но и укрепит их, добавит здоровый.

Ранее были названы причины, по которым кончики волос быстро становятся сухими.

Проверено редакцией
Читайте также
Названы причины раннего седения россиян
Здоровье/красота
Названы причины раннего седения россиян
Эти продукты спасут от седины — ешьте и сохраняйте цвет волос!
Здоровье/красота
Эти продукты спасут от седины — ешьте и сохраняйте цвет волос!
Почему кончики волос быстро становятся сухими: бытовые ошибки в ванной, которые портят даже свежую стрижку
Общество
Почему кончики волос быстро становятся сухими: бытовые ошибки в ванной, которые портят даже свежую стрижку
Трихолог рассказала, можно ли подцепить инфекцию от шапки
Здоровье/красота
Трихолог рассказала, можно ли подцепить инфекцию от шапки
Черные швы в ванной исчезают без щеток и дорогой химии — аптечное средство возвращает плитке аккуратный вид
Общество
Черные швы в ванной исчезают без щеток и дорогой химии — аптечное средство возвращает плитке аккуратный вид
седина
волосы
лайфхаки
советы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства
Медведев выбыл с АТР после поражения от француза
Суд зарегистрировал протокол против Roblox
Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет
Неизвестные испортили Аните Цой все костюмы перед выступлением в Кремле
Воспитатель детсада навалилась на ребенка, чтобы тот уснул
Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО
ЕС закрутит гайки в работу «Башнефти»
Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре»
Сваха рассказала, как вычислить профессиональную «тарелочницу»
Два пациента превратили приемный покой в ринг
«Спартак» сообщил о внезапной смерти экс-хоккеиста
Россиянам рассказали, в каком случае приставы могут изъять питомца
Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Нацпроекты России получили 382 млрд рублей за первый месяц
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за сутки
Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ
Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами
Евросоюз уличили в попытке скрыть скандал с Эпштейном
Полиция заподозрила принца Эндрю в передаче Эпштейну секретных сведений
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.