27 августа 2025 в 10:58

Названы причины раннего седения россиян

В России молодые люди начали седеть раньше из-за неправильного образа жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России процесс поседения становится все более ранним, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Раньше первые седые волосы начинали появляться у людей после 35 лет, а сейчас седина может затронуть даже тех, кто достиг 28 лет.

Как рассказала каналу трихолог Наталья Яковлева, причины преждевременного появления седины могут быть обусловлены как генетической предрасположенностью, так и внешними факторами. По ее словам, вредные привычки, неправильное питание, стрессы, проблемы с желудочно-кишечным трактом, анемия, эндокринные расстройства и гиперфункция щитовидной железы могут способствовать ускоренному поседению волос.

Ранее врач-терапевт Клара Сычугова предупредила о вреде бесконтрольного приема витаминов и БАДов. Авитаминоз — миф, большинство людей получают витамины из пищи. БАДы нужны лишь отдельным группам населения по показаниям, например, жителям северных регионов для витамина D.

До этого нутрициолог Наталья Чаевская предупредила о рисках использования пластиковых кухонных приборов. Специалист обратила внимание на то, что при нагревании пластик может выделять вредные вещества, а частички материала — попадать в еду.

здоровье
эксперты
седина
россияне
