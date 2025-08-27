Названы причины раннего седения россиян

В России процесс поседения становится все более ранним, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Раньше первые седые волосы начинали появляться у людей после 35 лет, а сейчас седина может затронуть даже тех, кто достиг 28 лет.

Как рассказала каналу трихолог Наталья Яковлева, причины преждевременного появления седины могут быть обусловлены как генетической предрасположенностью, так и внешними факторами. По ее словам, вредные привычки, неправильное питание, стрессы, проблемы с желудочно-кишечным трактом, анемия, эндокринные расстройства и гиперфункция щитовидной железы могут способствовать ускоренному поседению волос.

