На Украине обсудят запрет русскоязычных версий сайтов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила правительству рассмотреть возможность запрета русскоязычных сайтов в украинском сегменте интернета. Соответствующий ответ на набравшую 25 тыс. голосов петицию опубликован на официальном сайте кабмина.

Свириденко отметила, что формирование украиноязычной информационной среды требует системной работы. Она указала, что внедрение ИИ в алгоритмы поисковиков усиливает тенденцию к «русификации» интернет-пространства страны. Минкульту, Минцифры и Минюсту поручено проработать этот вопрос.

Автор петиции, опубликованной 16 сентября, назвал русскоязычные версии сайтов «колониальным рудиментом». В настоящее время нарушением считается отсутствие украиноязычной версии ресурса, за что владельцы могут быть оштрафованы.

Ранее Верховная рада Украины обратилась к правительству с призывом ужесточить законодательство, чтобы еще больше ограничить использование русского языка в стране. Согласно постановлению, украинский должен быть единственным языком общения в семьях и при воспитании детей. За нарушение требования предусмотреть ответственность.