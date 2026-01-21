Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за оползня в Каталонии The Guardian: в результате ЧП в Каталонии погиб машинист пассажирского поезда

В Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся на пути подпорной стеной, пишет The Guardian. Состав из шести вагонов, в котором находился 131 человек, сошел с рельсов рано утром на перегоне между городами Террасса и Манреса. По данным издания, погиб один человек.

Причиной стал оползень, спровоцированный сильными дождями, бушевавшими в регионе последние дни. По информации каталонских служб гражданской защиты, три человека получили ранения, а 41 пассажир обратился за медицинской помощью с незначительными травмами. Известно, что 86 граждан не пострадали. Как говорится в статье, жертвой стал машинист состава.

Ранее стало известно, что власти Испании объявят трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия. Он начнется с полуночи 20 января и продлится до полуночи 23 января.

Кроме того, число погибших в результате схода поездов с рельсов достигло 39 человек. Общее количество пострадавших составило около 100. Движение по участку железной дороги было приостановлено до 20 января.





