Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:35

В Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Власти Испании объявят трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия, заявил председатель правительства королевства Педро Санчес. Траур начнется с полуночи 20 января и продлится до полуночи 23 января, передает телеканал Sexta.

Мы объявим трехдневный официальный траур, начинающийся сегодня в полночь и продолжающийся до полуночи четверга, — отметил премьер.

По словам Санчеса, власти намерены обеспечить абсолютную прозрачность при расследовании причин произошедшего. Он подчеркнул, что правительство будет информировать общественность о ходе проверки обстоятельств катастрофы.

Ранее число погибших в результате схода поездов с рельсов достигло 39 человек. Кроме того, общее количество пострадавших составило около 100. Движение по участку железной дороги приостановлено до 20 января.

Вместе с тем министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал странным сход двух поездов с рельсов на прямом участке. Он отметил, что этот отрезок пути отремонтировали в мае 2025 года. Помимо этого, один из поездов был относительно новым и эксплуатировался всего четыре года.

Испания
аварии
траур
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе
«Лютое средневековье»: киевлянка о жизни в столице при свете костров
В Петербурге озаботились ценами на проезд в метро
«Великолепно!»: британцы окунулись в прорубь в Москве и пришли в восторг
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.