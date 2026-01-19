В Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы

Власти Испании объявят трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия, заявил председатель правительства королевства Педро Санчес. Траур начнется с полуночи 20 января и продлится до полуночи 23 января, передает телеканал Sexta.

Мы объявим трехдневный официальный траур, начинающийся сегодня в полночь и продолжающийся до полуночи четверга, — отметил премьер.

По словам Санчеса, власти намерены обеспечить абсолютную прозрачность при расследовании причин произошедшего. Он подчеркнул, что правительство будет информировать общественность о ходе проверки обстоятельств катастрофы.

Ранее число погибших в результате схода поездов с рельсов достигло 39 человек. Кроме того, общее количество пострадавших составило около 100. Движение по участку железной дороги приостановлено до 20 января.

Вместе с тем министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал странным сход двух поездов с рельсов на прямом участке. Он отметил, что этот отрезок пути отремонтировали в мае 2025 года. Помимо этого, один из поездов был относительно новым и эксплуатировался всего четыре года.