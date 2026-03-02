Мариуполь потрясла страшная авария В Мариуполе автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик

В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе». В результате столкновения травмы получил как минимум один человек.

По информации очевидцев, автобус выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. До прибытия медицинских работников пострадавшего уложили на землю и начали оказывать ему первую помощь.

