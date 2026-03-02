Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:06

Мариуполь потрясла страшная авария

В Мариуполе автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе». В результате столкновения травмы получил как минимум один человек.

По информации очевидцев, автобус выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. До прибытия медицинских работников пострадавшего уложили на землю и начали оказывать ему первую помощь.

Ранее в Барнауле маршрутный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Травмы получили не менее 12 человек, среди них двое детей. Всего в салоне находились 15 пассажиров. На место происшествия выехали заместитель главы городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин и представители службы ГО и ЧС.

До этого в Кушнаренковском районе Башкирии легковой автомобиль попал в аварию на трассе. Водитель и его 52-летний пассажир погибли на месте. Еще один 23-летний пассажир выжил, его доставили в больницу. По предварительным данным Госавтоинспекции региона, погибшие — супружеская пара.

Мариуполь
ДТП
аварии
происшествия
