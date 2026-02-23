Зимняя Олимпиада — 2026
Российский военный вспомнил о подвиге морпехов в Мариуполе

Гончаренко: отряд из 25 морпехов помог российской армии освободить Мариуполь

ДНР. Мариуполь. Стела на въезде в Мариуполь ДНР. Мариуполь. Стела на въезде в Мариуполь Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российские силы вели ожесточенные бои за Мариуполь в начале 2022 года, вспомнил в беседе с РИА Новости старший инструктор военного комиссариата Ростовской области Александр Гончаренко, награжденный орденом Мужества. Именно небольшой отряд из 25 морпехов, по его словам, сыграл ключевую роль в дезориентации противника, что позволило основным силам ВС РФ зайти в город с другого направления.

Гончаренко, служивший в 810-й гвардейской бригаде морской пехоты, рассказал, как в начале марта после нескольких дней безуспешного штурма командиры предложили добровольцам пойти на прорыв. Он решил рискнуть, не желая остаться трусом на всю жизнь.

В наш отряд вошло 25 человек... И мы пошли по первому снегу в полыхающий город, — вспоминает Гончаренко.

Россияне лицом к лицу столкнулись с украинским дозором и переброшенными подразделениями ВСУ. Противник не ожидал увидеть военных с этого фланга. В результате российские солдаты сработали как диверсионный отряд.

Морпехи приняли на себя удар, отвлекая на себя превосходящие силы ВСУ. Сам Гончаренко узнал об освобождении Мариуполя примерно через два месяца, находясь в госпитале с тяжелым ранением. Свою награду он считает не только личной, но и общей заслугой всех, кто участвовал в тех событиях.

Ранее жительница Красноармейска, покинувшая город, заявила, что украинские военные использовали жилую застройку для запуска беспилотных летательных аппаратов. По словам беженки, операторы Вооруженных сил Украины размещались во дворах многоквартирных домов.

