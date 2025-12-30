Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 07:49

ВСУ пугали жителей Красноармейска запуском дронов во дворах

Беженка Кулик рассказала, что ВСУ запускали дроны из дворов Красноармейска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Красноармейска, покинувшая город, заявила, что украинские военные использовали жилую застройку для запуска беспилотных летательных аппаратов. В интервью РИА Новости беженка Галина Кулик сообщила, что операторы Вооруженных сил Украины размещались во дворах многоквартирных домов.

По ее словам, военнослужащие также спускались в подвалы, где укрывались местные жители. Эта информация прозвучала на фоне сообщений об освобождении Красноармейска силами российской группировки войск «Центр».

Когда пришли в наш в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали, — указала беженка.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Красноармейске совершали преднамеренные удары по домам, отмеченным специальными предупреждающими надписями, такими как «Здесь живут люди». Такие метки, призванные защитить гражданских, наоборот, привлекали огонь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого стало известно, что за год российские военные освободили 334 населенных пункта в зоне СВО, то есть свыше 6 тыс. квадратных километров территории. Глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным отметил, что ВС РФ ведут наступление почти по всей линии соприкосновения.

Красноармейск
ВСУ
дроны
дворы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену
В Госдуме предложили изменить статус спецоперации на Украине
Россиянка раскаялась в убийстве своих детей трех и пяти лет
Названа неочевидная ошибка перед анализом крови на сахар
Плохая меткость спасла ребенка богатых родителей от мошенников
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Беременную Лерчек госпитализировали из-под домашнего ареста
ВСУ отказались идти в атаку на Харьковском направлении
Названа самая востребованная сфера для работодателей в 2025 году
Медведев подвел итоги 2025 года и назвал Зеленского «уродцем»
В Сирии представили новые купюры без изображения Асада
«Мрачный месяц катастрофы»: на Западе подвели итоги декабря для Украины
Воздушное сообщение ограничили в районе резиденции Трампа во Флориде
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Иран ответил на угрозы Трампа обещанием удара «за рамками воображения»
Авиакомпания раскрыла правду о «самолете-призраке» со 150 россиянами
Москвичам рассказали, какой высоты достигнет снежный покров к Новому году
Юрист раскрыл, можно ли вернуть изготовленную на заказ мебель
«Смертельные» рюкзаки, гибель штурмовиков: новости СВО на утро 30 декабря
На Западе выдвинули Украине неожиданное условие
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.