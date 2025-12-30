ВСУ пугали жителей Красноармейска запуском дронов во дворах Беженка Кулик рассказала, что ВСУ запускали дроны из дворов Красноармейска

Жительница Красноармейска, покинувшая город, заявила, что украинские военные использовали жилую застройку для запуска беспилотных летательных аппаратов. В интервью РИА Новости беженка Галина Кулик сообщила, что операторы Вооруженных сил Украины размещались во дворах многоквартирных домов.

По ее словам, военнослужащие также спускались в подвалы, где укрывались местные жители. Эта информация прозвучала на фоне сообщений об освобождении Красноармейска силами российской группировки войск «Центр».

Когда пришли в наш в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали, — указала беженка.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Красноармейске совершали преднамеренные удары по домам, отмеченным специальными предупреждающими надписями, такими как «Здесь живут люди». Такие метки, призванные защитить гражданских, наоборот, привлекали огонь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого стало известно, что за год российские военные освободили 334 населенных пункта в зоне СВО, то есть свыше 6 тыс. квадратных километров территории. Глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным отметил, что ВС РФ ведут наступление почти по всей линии соприкосновения.