Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 06:11

Стало известно о преступных ударах ВСУ по Красноармейску

РИАН: ВСУ обстреливали дома с надписями «Здесь живут люди» в Красноармейске

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные в Красноармейске совершали преднамеренные удары по домам, отмеченным специальными предупреждающими надписями, такими как «Здесь живут люди», сообщил РИА Новости беженец Виктор Кулик. По его словам, такие метки, призванные защитить гражданских, наоборот, привлекали огонь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Местный житель рассказал, что ВСУ били по городу прицельно, используя беспилотники и минометы. Надписи, указывающие на присутствие мирного населения, не останавливали обстрелы, а становились своеобразной приманкой для атак дронами и минометами.

Человек на дороге написал, что тут живут мирные люди, — и разбили весь дом, сарай, гараж, все сразу, — поделился Кулик.

Ранее житель Красноармейска Валерий Дрига сообщил о гибели своей матери после удара украинского дрона. Он уточнил, что атака произошла, когда семья пыталась покинуть дом после ночного взрыва рядом с кухней. Сестра беженца прибежала вся в крови и рассказала о смерти матери. По словам соседей, женщину похоронили недалеко от места происшествия, так как доставить ее на кладбище было невозможно.

Красноармейск
ВСУ
мирные жители
обстрелы
