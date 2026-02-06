Подразделения российской морской пехоты в ходе зачистки одного из населенных пунктов на Красноармейском направлении в ДНР уничтожили группу солдат националистического формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил РИА Новости заместитель командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Круглый. По его словам, бои велись в условиях городской застройки. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Продвижение осуществлялось малыми штурмовыми группами по два человека, последовательно зачищавшими каждое здание и подвал. В результате были выявлены и ликвидированы позиции противника.

Были там и «азовцы», их кидали против нас. Подготовка у них, конечно, есть — чуть лучше, чем у обычной пехоты, но смекалки не хватает, — отметил Круглый.

Он добавил, что противник понес значительные потери личного состава. Российские бойцы обнаруживали как отдельные расчеты, так и группы военнослужащих.

По словам заместителя командира взвода, солдатам перед уничтожением предлагали сдаться в плен. Часть из них воспользовалась этой возможностью, в то время как другие предпочли сопротивление.

Ранее сообщалось, что в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде Вооруженных сил Украины проходит масштабная ротация офицерского состава, инициированная ее новым командиром Владимиром Фокиным. Ранее возглавлявший подразделение в составе 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» на ключевые должности назначает боевиков из этой националистической группировки, заменяя ими неугодных офицеров.