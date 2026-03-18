Как начать посадки, что делать со снегом на участке: дачные дела в апреле

По прогнозу синоптиков, в апреле температура в московском регионе поднимется до +15 градусов. Наступает пора первых огородных посадок. Если сделать все правильно, уже в июне можно собрать первый урожай. Какие работы для этого необходимо провести, что делать с нерастаявшим снегом — в материале NEWS.ru.

Что делать с нерастаявшим снегом в апреле

На подмосковных дачных участках до сих пор много снега, где-то сугробы достигают высоты человеческого роста, заметила в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, если к апрелю они не исчезнут, чтобы снег поскорее растаял, а почва прогрелась, нужно посыпать сугробы на грядке землей или золой.

«В любом случае ничего страшного в сугробах нет. Скорее всего, в этом году почва как следует напитается веществами, свойственными снеговой воде, она имеет кислую реакцию, что делает ее более полезной для растений. Не стоит опасаться затопления. Поскольку снег будет таять равномерно, вода — впитываться в почву порционно», — пояснила Самойлова.

В этом году снег, скорее всего, будет лежать до середины апреля, отметила эксперт. Если он останется очень долго, несмотря на уличное тепло, стоит позаботиться об укрытых на зиму растениях — розах, крупнолистной гортензии, винограде. Необходимо приоткрыть укрытие, чтобы обеспечить доступ кислорода.

«Если в этот период вы раскрыли виноград или клематис, я не советую вам поднимать растение на опору. Скорее всего, еще возможны заморозки. В таком случае спрятать растения от мороза будет сложно», — предостерегла садовод.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие работы проводят с деревьями и кустарниками в апреле

Самойлова отметила, что в апреле, когда устанавливается устойчиво положительная температура, приходит пора приступать к обрезке деревьев. По ее словам, заниматься этим лучше до распускания почек, при этом температура должна быть не ниже 8 градусов мороза и ночью, и днем. Первым делом стоит обрезать виноград или гортензию.

«Еще одна необходимая процедура — опрыскивание плодовых деревьев и кустарников для борьбы с вредителями и болезнями. На деревьях мы проводим эту процедуру после того, как побуреет крона. Использовать можно бордоскую смесь и множество других препаратов. Опрыскивать нужно в пасмурную погоду либо не ранее четырех часов дня», — предупредила специалист.

Она посоветовала дачникам установить «ловчий пояс» на деревьях — так называют механическую ловушку для муравьев, которые разносят тлю. Его можно приобрести или сделать самостоятельно.

«Для этого оберните скотчем ствол дерева на высоте в полметра липкой стороной наружу. Можно также взять ненужные футболки или белье. Их нужно нарезать на полоски ткани, смочить в подсолнечном масле и обвязать ствол дерева. По масляной ткани муравьи пробраться не могут. Через две недели смените эту повязку», — сказала Самойлова.

Что делать с почвой на грядках в апреле

Первую подкормку сада нужно провести еще до того, как на грядке растаял снег.

«Даже если на участке лежат десятисантиметровые сугробы, комплексное минеральное удобрение нужно раскидать по клумбам, вокруг деревьев, на грядках. Вместе с талыми водами оно окажется в земле», — посоветовала садовод.

Когда снег растает, можно заняться обработкой почвы, продолжила эксперт. В огороде землю, как правило, перекапывают, в саду — проводят культивирование — то есть рыхление верхнего слоя земли с целью улучшения ее структуры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какую рассаду нужно посадить в апреле

В апреле можно начинать высаживать растения в теплицу, сообщила Самойлова. Например, можно посеять цветок статица, который будет радовать все лето. Также можно посадить редис, любой листовой салат, шпинат, руколу, астру, брюссельскую или белокочанную капусту.

«Если выращиваете ранние сорта, можно посеять их пораньше. Тогда уже в июне у вас будут небольшие кочаны», — отметила садовод.

Дома на подоконнике или балконе можно высадить рассаду перцев раннего срока созревания, продолжила она. Таких как «буратино», «здоровье», «белый налив», «зазнайка». В теплицу также можно посадить землянику, ранние сорта помидоров «бетта» и «беталюкс».

«Обязательно установите дуги и накройте посадки нетканым материалом. Если в мае не будет заморозков, скорее всего, через 60 дней они дадут урожай», — посоветовала Самойлова.

