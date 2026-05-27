Укроп с таким посевом всходит щеткой: нежная, пушистая зелень без зонтиков

Чтобы укроп всходил не жидкими прутиками, а густой пушистой щеткой, нужно подготовить семена и правильно провести посев.

Главная проблема укропа в том, что его семена покрыты плотным слоем эфирных масел, которые отталкивают воду, поэтому сухими они лежат в земле по 2-3 недели, а то и месяц.

Секрет быстрых и дружных всходов — замачивание в горячей воде, которая смывает масляную пленку. Залейте семена водой температуры 50-60°C (не крутым кипятком), оставьте на 5-10 минут, затем воду слейте и залейте чистой теплой водой еще на сутки.

Второй шаг — подготовка грядки: укроп любит рыхлую, хорошо дренированную почву с нейтральной кислотностью. Перед посадкой перекопайте землю. Сделайте неглубокие бороздки (1-1,5 см) на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Третий секрет — посадка в сырой песок: насыпьте на дно борозды тонкий слой влажного песка, разложите набухшие семена и засыпьте сухим рыхлым грунтом. Песок создает микро-дренаж и не дает земле уплотняться, облегчая проклевывание ростков.

Четвертое условие — правильное освещение: если сеять укроп в полутень, зелень будет нежнее и дольше не будет выбрасывать зонтики, оставаясь пушистым кустом.

Ранее были названы сорта петуний, которые не надо поливать и подкармливать.