Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 15:30

Укроп с таким посевом всходит щеткой: нежная, пушистая зелень без зонтиков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы укроп всходил не жидкими прутиками, а густой пушистой щеткой, нужно подготовить семена и правильно провести посев.

Главная проблема укропа в том, что его семена покрыты плотным слоем эфирных масел, которые отталкивают воду, поэтому сухими они лежат в земле по 2-3 недели, а то и месяц.

Секрет быстрых и дружных всходов — замачивание в горячей воде, которая смывает масляную пленку. Залейте семена водой температуры 50-60°C (не крутым кипятком), оставьте на 5-10 минут, затем воду слейте и залейте чистой теплой водой еще на сутки.

Второй шаг — подготовка грядки: укроп любит рыхлую, хорошо дренированную почву с нейтральной кислотностью. Перед посадкой перекопайте землю. Сделайте неглубокие бороздки (1-1,5 см) на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Третий секрет — посадка в сырой песок: насыпьте на дно борозды тонкий слой влажного песка, разложите набухшие семена и засыпьте сухим рыхлым грунтом. Песок создает микро-дренаж и не дает земле уплотняться, облегчая проклевывание ростков.

Четвертое условие — правильное освещение: если сеять укроп в полутень, зелень будет нежнее и дольше не будет выбрасывать зонтики, оставаясь пушистым кустом.

Ранее были названы сорта петуний, которые не надо поливать и подкармливать.

Проверено редакцией
Общество
дачи
огороды
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Лель рассказала о любимых местах для отдыха
Составлен список сменивших спортивное гражданство российских фигуристов
Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ на Запорожском направлении
«Либо Россия, либо Белоруссия»: Захарова назвала главные цели Запада
Развожаев рассказал, что дрон ВСУ оставил в Севастополе
В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов
Посол Азербайджана в России встретился с замглавы Минобороны Осьмаковым
Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?
В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов
Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе
Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения
Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом
Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье
«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку
Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань
В СФ ответили на слова Меркель о затягивании украинского кризиса на 10 лет
Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне
«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата
Интерьер, который работает на восстановление
Политолог ответил, кто помешает США завершить войну с Ираном
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.