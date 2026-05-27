27 мая 2026 в 04:00

Не выкидывайте скошенную траву — делайте удобрение: его любят огурцы, помидоры, кабачки и капуста

Фото: D-NEWS.ru
Скошенная трава — это не мусор, а ценнейшее органическое удобрение, которое может заменить покупную химию.

Самый эффективный способ ее использования — приготовление травяного настоя, в народе «бродиловки». Для этого любую бочку или другую неметаллическую емкость на 2/3 заполните измельченной свежей травой — лучше всего подходят крапива, одуванчики, клевер, сныть, лебеда. Затем залейте водой, оставив 15–20 см до края, и накройте крышкой.

Через 12–15 дней, когда брожение закончится и исчезнет пена, удобрение готово. Важное правило: перед применением концентрат обязательно разбавляют водой в пропорции 1:10 (литр настоя на ведро воды) для полива под корень и 1:20 для опрыскивания по листу.

Такую подкормку особенно любят огурцы, помидоры, кабачки и капуста — они становятся сочнее, зеленее и устойчивее к болезням.

Однако есть и исключения: настой нельзя использовать для полива лука, чеснока и бобовых.

Вносите подкормку раз в 2 недели в период активного роста. Плюс такой настой не только питает, но и помогает бороться с тлей и паутинным клещом.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
