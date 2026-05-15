Для клумб и кашпо, дачи и балкона: 6 цветов, которые сами вырастают в идеальные шары

Все эти цветы от природы растут в виде сферы и могут радовать как на клумбе, так и в кашпо. Остается только выбрать наилучший для себя вариант.

Астра кустарниковая формирует плотные шарики высотой 30–50 см без обрезки. С середины лета до заморозков куст превращается в цветущее облако из белых, розовых или сиреневых ромашек.

Для кашпо и балконов идеальна лобелия ампельная — при посадке в подвесные корзины она сама разрастается в пушистые шары, усыпанные синими, белыми или фиолетовыми цветками.

Агератум, или долгоцветка, — ее пушистые кустики высотой до 20 см сами растут идеальными шарами с цветками-помпончиками.

Для контейнеров и бордюров подходит биденс компактный — этот обильноцветущий однолетник с ярко-желтыми махровыми корзинками формирует плотную округлую куртину и прекрасно чувствует себя в горшках.

Из декоративных кустарников для сада хороша спирея японская — компактные сорта образуют плотные полусферические кусты, цветущие розовыми щитками в июне — июле. А для тенистых уголков идеальна хоста: многие сорта, например Blue Mouse Ears, растут аккуратными полусферами из плотных округлых листьев, украшая клумбы и контейнеры.

