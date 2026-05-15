15 мая 2026 в 19:27

«Наконец-то я дома»: военный поделился эмоциями по возвращении из плена

Российские военные поделились эмоциями после возвращения из плена

Один из военных, которого Россия 15 мая обменяла из украинского плена, признался ТАСС, что сразу же позвонил маме. Он также выразил радость от возвращения домой.

Наконец-то я дома. Да, позвонил маме из автобуса, из Белоруссии. Сказал, что я обменялся, и все остальное расскажу уже позже, — рассказал военнослужащий.

Другой военный рассказал, что очень хочет поскорее попасть домой, чтобы увидеться с женой. В автобусе солдаты хором кричали «Россия».

Ранее самолет с российскими военнослужащими, возвращенными в результате обмена с подконтрольной Киеву территории, приземлился в Подмосковье. По данным Минобороны РФ, в рамках обмена Россия и Украина передали друг другу по 205 военнопленных.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские военные применяют против российских военнопленных методы пыток, которые использовались в ходе кампаний в Афганистане и Ираке. Речь идет, в частности, о принудительном утоплении, ударах током, подвешивании за ноги и длительных избиениях.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

